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Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

По мнению советника президента США, российские разработки ядерного оружия редставляют реальную угрозу для Штатов и их союзников.

Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия
Джон Болтон
Фото: twitter @TFASorg

Советник президента США Джон Болтон рассказал, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь во многом на украденных у Штатов технологиях.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Несмотря на то, что российская экономика примерно сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ все равно тратит достаточно средств на оборону, чтобы иметь возможность модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки (ядерных боеголовок, - ред.) - ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым боком, гиперзвуковые крылатые ракеты, причём, используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США", - сказал Болтон.

Таким образом, советник президента США прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском. Он отметил, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так".

По мнению Болтона, российские разработки ядерного оружия и средств его доставки представляют реальную угрозу для США и их союзников.

Напомним, 8 августа в Минобороны РФ сообщили о взрыве на территории военного полигона в Архангельской области, в результате которого погибли два человека. Взрыв произошел в нескольких десятках километров от Северодвинска. После аварии на сайте администрации города опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем говорилось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых.

Позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны". Через два дня, 10 августа, "Росатом" признал, что взрыв произошел на установке с источником радиации, и сообщил о гибели пятерых своих сотрудников.

Комментируя инцидент, президент США Дональд Трамп заявил, что "Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии".

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