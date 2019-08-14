Из-за жары в Японии погибло 23 человека и 12 тысяч госпитализированы

В конце июля и начале августа жертв было еще больше.

На прошлой неделе в Японии погибло 23 человека и более 12 тысяч попало в больницу из-за сильной продолжительной жары в стране. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

“В течение недели с пятого августа по всей стране было доставлено 12 751 человек в больницы с заболеваниями, вызванными жарой, из которых 23 человека погибли”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все смерти были зафиксированы в 20 префектурах Японии, однако за пределами столицы. Несмотря на это, в Токио было зарегистрировано наибольшее количество госпитализированных — 1 465 человек.

На предыдущей неделе с 29 июля по 4 августа в больницы Японии из-за жары попало более 18 тысяч человек и 57 человек погибли.

Погода в разных городах Японии в этот период достигает иногда +35-37 градусов.

Напомним, в июле сообщалось, что при пожаре на японской аниме-студии Kyoto Animation погибло около 33 человек. Поджигателя студии задержали. Это примерно 40-летний мужчина, который разлил в помещении студии воспламеняющуюся жидкость и поджег ее с криком "Умрите".