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Facebook признал, что голосовые сообщения в сети прослушивались

Соцсеть платила за расшифровку сообщений "сотням подрядчиков".

Facebook признал, что голосовые сообщения в сети прослушивались
Фото: facebook.com

Компания Facebook расшифровывала голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg.

Сотрудники, занимавшиеся расшифровкой сообщений, не знали о происхождении записей.

В Facebook подтвердили, что занимались расшифровкой аудиосообщений пользователей, но заявили, что больше не будут этого делать. "Так же, как Apple и Google, мы приостановили расшифровку аудио людьми более недели назад", - сообщили в компании.

Как отметили в Facebook, пользователи, чьи сообщения прослушивались, выбрали вариант в приложении Facebook Messenger, предусматривающий расшифровку их голосовых сообщений.

В свою очередь, подрядчики проверяли, правильно ли искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения.

Facebook не раскрывает пользователям, что третьи лица могут прослушивать их аудио. Это привело к тому, что некоторые подрядчики почувствовали, что их работа неэтична.

Напомним, ранее в августе федеральный апелляционный суд США в четверг отклонил попытку компании Facebook отменить коллективный иск, утверждая, что он незаконно собирал и хранил биометрические данные для миллионов пользователей без их согласия.

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