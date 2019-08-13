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Московский суд разрешил оппозиционному кандидату избираться в Гордуму

Протесты в Москве проходили пять выходных подряд.

Московский суд разрешил оппозиционному кандидату избираться в Гордуму
Сергей Митрохин
Фото: Радио Свобода

В России Московский городской суд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина на решение окружной избирательной комиссии об отказе зарегистрировать его кандидатом в депутаты Московской городской думы.

Митрохина должны официально зарегистрировать кандидатом 14 августа, передает Радио Свобода.

Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Протесты продолжаются уже месяц - как правило, по субботам.

27 июля и 3 августа в центре Москвы на несогласованных акциях были задержаны в общей сложности около трех тысяч человек.

События 27 июля власти России охарактеризовала как массовые беспорядки, по уголовному делу арестованы 14 человек.

10 августа прошел согласованный митинг, в нем участвовали около 50 тысяч человек.

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