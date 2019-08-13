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Новым послом США в России может стать специалист по Северной Корее, - Reuters

Стивен Биган руководил переговорами США с КНДР в преддверии неудавшегося второго саммита между Трампом и Ким Чен Ыном.

Новым послом США в России может стать специалист по Северной Корее, - Reuters
Стивен Биган
Фото: eadaily.com

Новым послом США в России может стать американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, его кандидатуру рассматривает президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Биган - специальный представитель США по КНДР, возглавлявший американские усилия по восстановлению зашедших в тупик переговоров по ядерной проблеме с Северной Кореей, рассматривается в качестве следующего посла в Россию президентом Трампом", - рассказал источник Reuters, знакомый с этим вопросом.

Издание Vox News на прошлой неделе процитировала двух людей, знакомых с внутренними дискуссиями в Белом доме, которые тоже отметили, что Биган является вероятным кандидатом на должномть посла в РФ.

Ни Биган, ни Госдепартамент эту информацию пока не прокомментировали.

Биган оставил должность главы отдела международных отношений в компании "Форд", чтобы стать спецпредставителем США по КНДР. На протяжении десятков лет он работал штатным сотрудником конгресса и был помощником по внешней политике Белого дома при президенте Джордже Буше.

56-летний Биган изучал политологию и русский язык в Мичиганском университете и был директором Международного республиканского института в Москве с 1992 по 1994 годы. Он также работал в совете директоров некоммерческого Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права.

Напомним, нынешний посол Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре после двух лет пребывания в должности.

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