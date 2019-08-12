Администрация Трампа ужесточила выдачу грин-карт

Новые правила уменьшают шансы получить право на проживание в США выходцам из стран с невысокими доходами.

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала указ, предполагающий ужесточение выдачи грин-карт мигрантам.

Новые правила вступят в силу через 60 дней после их появления в Федеральном реестре во вторник, 13 августа, передает Голос Америки.

В частности, одно из правил обязывает эмигрантов быть финансово состоятельными обеспечить свою жизнь. Следовательно, пишет CNN, это уменьшает шансы получить право на проживание в Соединенных Штатах выходцам из других стран с невысокими доходами.

Сейчас, говорят эксперты, миграционные службы могут принимать во внимание финансовое положение, здоровье, образование, навыки, семейное положение и возраст заявителей, но только незначительному количеству людей отказывают по этим причинам.

Теперь, пишет Politico, визовые офицеры смогут легче отказывать заявителям, если они получали финансовую помощь от государства или могут потребовать ее в будущем. Речь идет о продуктовых талонах, государственном медицинском страховании Medicaid и помощи с жильем. В зоне риска отказа окажутся малообеспеченные семьи и люди с неполным образованием, ведь они, по оценкам правительства, с высокой вероятностью смогут претендовать на помощь государства.

После того, как в октябре 2018 администрация Белого дома объявила о планах принять эти миграционные правила, федеральные учреждения по всей стране зафиксировали уменьшение количества заявлений на получение программ помощи, в частности, для питания детей и беременных женщин.

В то же время, по американским законам, нелегальные мигранты, то есть люди, попавшие в США незаконно, не могут претендовать на получение "зеленых карт" и в дальнейшем гражданства.