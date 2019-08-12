США и "Талибан" провели успешные переговоры ради завершения 18-летней войны в Афганистане

Представители США и исламистское радикальное движение «Талибан» провели восьмой тур переговоров ради завершения войны в Афганистане, которая продолжается уже 18 лет. Об этом сообщает Radio Free Europe со ссылкой на группировку талибов.

Представитель талибов Забинулла Муджагид сказал, что переговоры были в столице Катара, Дохе и завершились рано утром, 12 августа. Он отметил, что переговоры были долгими, но полезными, поскольку обе стороны перешли к этапу консультаций со своими лидерами о дальнейших шагах примирения.

Несмотря на это, американская сторона еще не комментировала завершение переговоров.

Однако 11 августа, когда в Афганистане отмечали мусульманский праздник Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения) спецпредставитель США в Афганистане Залмай Халилзад написал в твиттере, что он надеется, что «это последний Праздник жертвоприношения, который Афганистан встречает в войне».

«Я знаю, что афганцы жаждут мира. Мы поддерживаем их и прилагаем все усилия для достижения прочного и почетного мирного соглашения и суверенного Афганистана, который не представляет угрозы для какой-либо другой страны», - написал Халилзад.

Кроме того, 11 августа президент Афганистана Ашраф Гани заявлял, что будущее Афганистана «не может быть решено извне». Он настаивает на том, что мир возможен только между «Исламской Республикой Афганистан» и движением «Талибан».

Напомним, еще в январе 2019 года после переговоров между США и талибами о мирном урегулировании в Афганистане сообщалось, что стороны пришли к «существенному прогрессу» в своих договоренностях.

Переговоры также предусматривали перемирие, соглашение о временном правительстве в Афганистане и вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев.

В декабре 2018 сообщалось, что США могут вывести половину своего контингента из Афганистана. Источники в Белом доме заявляли о готовности отозвать 7000 военных.