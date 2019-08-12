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НАТО 9 раз за неделю фиксировало полеты военных самолетов России над Балтикой

Российская сторона не комментировала причины появления своих самолетов в воздушном пространстве Литвы.

НАТО 9 раз за неделю фиксировало полеты военных самолетов России над Балтикой
Иллюстративное фото
Фото: raf.mod.uk

В период с 5 по 11 августа истребители, которые выполняют функции авиационной полиции НАТО в странах Балтии, идентифицировали и сопровождали 9 раз самолеты России, которые пролетали над Балтийским морем.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Согласно сообщению Минобороны Литвы, в большинстве случаев вмешательство в воздушное пространство страны происходило самолетами с выключенным радиолокационным ретранслятором. Только 6 августа российский военный самолет залетел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем из-за "плохих погодных условий", указали в Минобороны.

Российская сторона не комментировала причины появления своих военных самолетов в воздушном пространстве Литвы.

Миссия авиаполиции НАТО в странах Балтии осуществляется силами, базирующимися в Литве и Эстонии.

Напомним, в начале августа британские истребители перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем за два дня.

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