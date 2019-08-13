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В России загорелась "Святая Русь"

Трехпалубный теплоход стоял на причале возле Нижнего Новгорода.

Фото: nn.ru

Возле российского города Нижнего Новгорода на реке Волга утром 13 августа загорелся теплоход под названием "Святая Русь".

Об этом пишет местное издание "Нижний Новгород Онлайн" со ссылкой на спасательные службы.

"В 11:40 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о возгорании на трехпалубном теплоходе «Святая Русь» в затоне Сибирский в городском округе Бор Нижегородской области", - сообщили в МЧС России.

Судно не эксплуатируется с 2018 года людей на нем не было. 

Фото: vk.com/52mchsgov

Фото: vk.com/52mchsgov

Напомним, в 2016 году в Украине запретили названия компаний со словами "Киевская Русь" и "губерния".

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