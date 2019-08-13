Бывшему президенту Кыргызстана предъявили обвинения в убийстве и массовых беспорядках

Прокуратура Кыргызстана 13 августа предъявила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву обвинения по событиям 7-8 августа в его резиденции в Кой-Таше.

Атамбеку вменяют организацию беспорядков, незаконный оборот оружия, препятствование следствию, захват заложников, убийство и покушение на убийство, пишет Радио Свобода со ссылкой на генерального прокурора Кыргызстана.

Список обвинений достаточен для назначения пожизненного срока, отмечает "Фергана".

8 августа после задержания экс-президента обвинили лишь в коррупционных нарушениях, связанных с освобождением вора в законе Азиза Батукаева.

Напомним, что Атамбаев укрывался в своей резиденции в Кой-Таше с июня - с тех пор, как парламент лишил его неприкосновенности. Его неоднократно вызывали на допрос как свидетеля по делу Батукаева, но он не реагировал на повестки.

Вечером 7 августа спецназ пошел на штурм резиденции. Первая атака была отбита сторонниками Атамбаева. Один спецназовец был убит, шестеро оказались в заложниках (позднее их отпустили).

8 августа после второго штурма Атамбаев сдался силовикам.

В ночь на 9 августа 1-1,5 тысячи агрессивно настроенных молодых людей устроили беспорядки в Бишкеке. Ущерб от их действий оказался не очень большим, силовикам удалось быстро взять ситуацию под контроль.

Кроме Атамбаева после событий 7-8 августа под стражу заключены бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов и сторонники Атамбаева Алга Кылычов, Кыяз Смаилов и Амантур Жамгырчиев.