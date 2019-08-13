В Аргентине после президентских праймериз рекордно обвалились фондовый рынок и песо

На фондовых рынках Аргентины произошел сильнейший обвал в истории. Такой была реакция рынка на итоги праймериз, где победу одержал оппозиционный кандидат в президенты, левый популист Альберто Фернандес. От него ждут разрыва экономического соглашения с ЕС и возобновления политики крупных заимствований и национализации.

Об этом сообщает Business information network.

Сами выборы намечены на 27 октября. Однако, отмечает издание, если в обществе сохранятся такие же настроения, действующий президент Маурисиу Макри может потерять власть.

Как итог, фондовый индекс MERVAL вы долларовом выражении потерял 48%. В местной валюте он рухнул на 12%, что стало самым сильным падением с 2008 года.

Национальная валюта песо рухнула на 30%, обновив очередной исторический минимум. Центральный банк страны попытался остановить панику на рынках, повысив ключевую ставку сразу на 10 процентных пунктов до 74%.

Аналитики отмечают, что участники торгов начинают закладывать в цены сценарий дефолта. Стоимость страховки от дефолта пятилетних облигаций резко выросла и отражает вероятность наступления такого события в 72% - примерно на 50% выше, чем в пятницу.

Напомним, Аргентина уже очень давно находится в сложном финансовом положении. Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

Всего страна пережила восемь дефолтов.