В Запорожье изготовили двигатели для турецких беспилотников Baykar
В Запорожье изготовили двигатели для турецких беспилотников Baykar
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала
Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
ГлавнаяМир

В Аргентине после президентских праймериз рекордно обвалились фондовый рынок и песо

Национальная валюта рухнула на 30%, обновив очередной исторический минимум.

В Аргентине после президентских праймериз рекордно обвалились фондовый рынок и песо
Фото: TravelAsk

На фондовых рынках Аргентины произошел сильнейший обвал в истории. Такой была реакция рынка на итоги праймериз, где победу одержал оппозиционный кандидат в президенты, левый популист Альберто Фернандес. От него ждут разрыва экономического соглашения с ЕС и возобновления политики крупных заимствований и национализации.

Об этом сообщает Business information network.

Сами выборы намечены на 27 октября. Однако, отмечает издание, если в обществе сохранятся такие же настроения, действующий президент Маурисиу Макри может потерять власть.

Как итог, фондовый индекс MERVAL вы долларовом выражении потерял 48%. В местной валюте он рухнул на 12%, что стало самым сильным падением с 2008 года.

Национальная валюта песо рухнула на 30%, обновив очередной исторический минимум. Центральный банк страны попытался остановить панику на рынках, повысив ключевую ставку сразу на 10 процентных пунктов до 74%.

Аналитики отмечают, что участники торгов начинают закладывать в цены сценарий дефолта. Стоимость страховки от дефолта пятилетних облигаций резко выросла и отражает вероятность наступления такого события в 72% - примерно на 50% выше, чем в пятницу.

Напомним, Аргентина уже очень давно находится в сложном финансовом положении. Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

Всего страна пережила восемь дефолтов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также