За год на фондовом рынке было проведено фиктивных операций на 20 млрд грн

По сути, это называется уходом от налогообложения.

Участники фондового рынка за последний год провели фиктивных операций, не связанных с инвестиционной деятельностью, на 20 млрд грн. Об этом сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев на фейсбуке.

"20 млрд грн - именно такой объем операций с ценными бумагами за последний год мы признали злоупотреблением или просто схематозом. Эти операции никоим образом не были связаны с привлечением инвестиций или осуществлением инвестиционной деятельности", – подчеркнул он.

Целью таких операций являлось формирование значительных объемов прибыли или убытка через необоснованные изменения цен на ценные бумаги. По сути, это называется уходом от налогообложения.

Объемы таких операций достигали сотни миллионов гривен, а у некоторых даже миллиарды. Кроме того, поверхностный анализ финансовой отчетности эмитентов свидетельствовал об отсутствии экономического обоснования такой стоимости.

Клиенты торговцев покупали и продавали ценные бумаги, которые не соответствовали рыночной стоимости. Комиссия считает, что данные операции проводились с целью формирования искусственных прибылей или убытков, не совместимо с целями инвестиционной деятельности.

"Хочу еще раз напомнить посредникам и их клиентам, эмитентам, кто приходит на фондовый рынок для решения собственных финансовых вопросов (схем), не связанных с инвестиционной деятельностью - их действия не остаются незамеченными", - добавил Хромаев.

Напомним, в мае 2019 года Нацбанк освободил участников рынка ценных бумаг от необходимости получать лицензии на валютные операции.

Покупка и продажа ценных бумаг не являются валютными операциями, а все расчеты будут проводиться через банки, которые имеют банковскую лицензию и осуществляют валютный надзор, в том числе за операциями участников фондового рынка.