Кабмин ввел ограничения на дотации сельхозпроизводителей

Сумма господдержки субъекту хозяйствования не может превышать 150 млн гривен в год.

Кабинет Министров ограничил сумму государственной поддержки одному субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю до до 150 млн гривен в год.

Соответствующее постановление №669 от 17 июля 2019 года обнародовано на сайте правительства.

Согласно ему, вносятся изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и аквакультуры (рыбоводства).

При этом производители, которые до вступления постановления в силу получили сумму господдержки, что превышает 150 млн гривен, ее не возвращают.

В бюджете-2019 по программам господдержки АПК предусмотрено 400 млн гривен на поддержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 800 млн гривен - на поддержку фермеров, 244,5 млн гривен - на кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн гривен - удешевление кредитов для аграриев.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд гривен.