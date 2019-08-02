Пышный остался главой правления Ощадбанка еще на пять лет

Наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с председателем правления банка Андреем Пышным на пять лет.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Решение было принято по результатам независимой оценки компетенций, которую проводила компания по подбору персонала "Педерсен и партнерс".

Результаты оценивания были рассмотрены на заседании наблюдательного совета 25 июля в присутствии представителей НБУ. Члены набсовета положительно оценили работу Пышного, который возглавляет Ощадный банк с марта 2014 года.

"По результатам оценивания было принято решение о полном соответствии Андрея Пышного утвержденным квалификационным требованиям и подтверждена его профессиональная пригодность. Правление во главе с Андреем Пышным сделало многое для трансформации Ощадбанка. Нам нужно продолжать идти по этому пути", – сказал председатель наблюдательного совета Ощадбанка, независимый директор Шевки Аджунер.

На основании полученных выводов наблюдательный совет принял решение подтвердить профессиональную пригодность председателя правления, соответствие квалификационным требованиям и продлить его полномочия на следующие пять лет.

Напомним, что Пышный до 2014 года был депутатом Верховной Рады от фракции "Батькивщина". Он считается соратником Арсения Яценюка, который на момент назначения Пышного был премьер-министром Украины.

С 2000 по 2007 год Пышный уже работал в Ощаде, пройдя путь от руководителя юрдепартамента учреждения до должности первого замглавы правления.