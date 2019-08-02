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"Укрзализныця" объявила тендер на закупку электроэнергии за 5,7 млрд гривен

Конечный срок подачи тендерных предложений 2 сентября.

"Укрзализныця" объявила тендер на закупку электроэнергии за 5,7 млрд гривен
Фото: Александр Рудоманов

Филиал "Центр обеспечения производства" акционерного общества "Укрзализныця" объявил тендер на закупку 2,75 млрд кВт электроэнергии за 5,683 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений 2 сентября, аукцион состоится 8 октября, срок поставки - до 31 марта 2020 года. Условия оплаты предполагают постоплату спустя 30 дней после поставки.

Напомним, "Укрзализныця" отказалась покупать полотенца и вышиванки на 1,5 млн гривен. Ранее в СМИ была информация о том, что "Укрзализныця" провела тендер на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на общую сумму 1,53 млн гривен. 

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Источник: "Украинские новости"
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