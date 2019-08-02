"Укрзализныця" объявила тендер на закупку электроэнергии за 5,7 млрд гривен

Филиал "Центр обеспечения производства" акционерного общества "Укрзализныця" объявил тендер на закупку 2,75 млрд кВт электроэнергии за 5,683 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений 2 сентября, аукцион состоится 8 октября, срок поставки - до 31 марта 2020 года. Условия оплаты предполагают постоплату спустя 30 дней после поставки.

Напомним, "Укрзализныця" отказалась покупать полотенца и вышиванки на 1,5 млн гривен. Ранее в СМИ была информация о том, что "Укрзализныця" провела тендер на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на общую сумму 1,53 млн гривен.