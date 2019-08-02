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Прибыль украинских банков выросла почти в 4 раза

Большинство доходов банковской системы сформировал Приватбанк.

Прибыль украинских банков выросла почти в 4 раза
Фото: пресс-служба НБУ

В первом полугодии 2019 года банки получили в 3,7 раза больше чистой прибыли, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В I полугодии 2019 года платежеспособные банки получили 31 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что в целом доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% до 121 млрд грн, расходы - на 7% до 90 млрд грн.

Большинство доходов банковской системы сформировал Приватбанк (18,3 млрд грн) и иностранные банки (9 млрд грн прибыли).

По данным НБУ, существенный рост доходности банковской системы в I полугодии 2019 года стал возможным благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% до 39,3 млрд грн и 17% до 20,8 млрд грн соответственно.

Также в Нацбанке отметили, что доходность банковского сектора выросла благодаря увеличению кредитования населения. Такие кредиты, как правило, имеют много комиссионных платежей, а разница между процентами по кредитам и процентам по депозитам выше, чем у предприятий.

В первом полугодии 2019 года НБУ зафиксировал уменьшение количества убыточных банков - их было 10 против 14 в 2018.

Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума.

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