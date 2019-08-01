Адвокат "Дарницы" заявил о различии судебных дел "Корвалол-Здоровье" и "Корвалол-Дарница"

Судебный иск, которым АО "Фармак" добился отмены госрегистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье", нельзя рассматривать как прецедент для судебного разбирательства относительно препарата "Корвалол-Дарница".

Такое разъяснение дал партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", передает "Деловая столица".

"В основу исков "Фармака" положены разные объекты интеллектуальной собственности. В деле против "Здоровья" - знак "Корвалол", одно слово. Это важно, потому что дело против "Дарницы" по этому знаку "Фармак" проиграл еще в 2011 году во всех инстанциях. И возможности возобновить тот спор сейчас нет ни у кого. Теперь они начали новый спор с использованием нового знака - "Корвалол Corvalolum", - сказал юрист.

Он подчеркнул, что подтвердить хорошо известный статус обозначения "Корвалол Corvalolum" в настоящее время не представляется возможным, поскольку это обозначение не внесено в соответствующий государственный реестр.

Попытки представителей "Фармака" представить судебные иски как идентичные Мамуня оценивает как давление на суд.

"Это создание информационной завесы, выгодной для "Фармака", которая ничего общего с правдой не имеет", - заявил адвокат.

Как сообщалось, 3 июля Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе судебное решение об отмене госрегистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье" и запретил ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (Харьков) использовать это обозначение.

Для компании "Здоровье" это уже второй судебный проигрыш в нынешнем году. В марте Верховный Суд по иску "Дарницы" запретил харьковской компании производить препарат "Цитрамон-Здоровье". Истец утверждал, что ответчик использовал репутацию лекарства "Цитрамон-Дарница" в качестве трамплина для своей маркетинговой стратегии, в частности, копировал внешний вид и бело-зеленую цветовую гамму.

"Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница", считая себя единственным законным правообладателем торгового знака "Корвалол Corvalolum".Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение"Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палаты Верховного суда, в свою очередь, направиладело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"зарегистрирована в 2001 году. По данным Министерства юстиции, ее конечным бенефициаром является гражданин Польши Леонид Огородников.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.