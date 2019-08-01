​Ведущий турецкий бренд одежды DeFacto начинает сотрудничество с украинской платформой Kasta.ua

Украинский лидер рынка электронной коммерции в категории «Одежда и обувь» и всемирно известный турецкий ритейлер объединились, чтобы представить украинским покупателям широкий ассортимент качественной одежды и аксессуаров по доступным ценам.

«Мы очень рады начать сотрудничество, потому что считаем, что наша клиентская база и хорошо налаженная инфраструктура открывают огромные возможности бренду DeFacto для закрепления лидирующих позиций на украинском розничном рынке. В то же время мы рады открыть для наших клиентов доступ к великолепным товарам из качественных материалов, которые удобно носить, с большим ассортиментом моделей, разных стилей и размеров по демократичным ценам. В настоящее время мы планируем создать надежный партнерский союз между компаниями, чтобы продолжать следовать нашей миссии: всегда вдохновлять клиентов новыми и качественными продуктами », — комментирует событие Николай Троценко, коммерческий директор Kasta.ua.

Бренд DeFacto был основан в 2005 году. В 2011 компания открыла дизайнерский отдел в Барселоне, а в 2017 году в Европе и Азии было уже более 400 точек продаж. Амбициозный бренд занимает сильные позиции в ТОП-3 турецких розничных компаний. Дизайнеры DeFacto предлагают покупателям из разных стран новый взгляд на повседневную моду. При создании одежды и обуви для конкретной страны они учитывают традиции и особенности местного менталитета. В результате клиенты могут выбрать комфортную одежду на каждый день, для офиса, загородных поездок, вечеринок и т. д.

Кроме одежды и обуви, DeFacto предлагает своим покупателям различные аксессуары: сумки, кошельки, шарфы, бижутерию. Выбор предметов гардероба от DeFacto не только увлекателен, но и довольно прост — вы можете заказать все, что вам нужно, в одном месте.

В течение нескольких дней после начала продаж на Kasta бренд DeFacto стал лидером в списке желаний. Это свидетельство того, что бренду удалось предложить отличное качество и очень привлекательные цены. Чтобы не упустить возможность покупать товары DeFacto по акционной цене в будущем, вы можете подписаться на обновление бренда по адресу https://kasta.ua/brand/DeFacto/.