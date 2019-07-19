Техника для реабилитации в домашних условиях

Чтобы восстановить возможность человека с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью, назначается комплекс реабилитационных мероприятий. Для их большей эффективности используются различные технические средства, большой ассортимент которых представлен в магазине «Ортоп».
Что такое медицинская реабилитация
Это комплекс мероприятий по восстановлению способностей человека к самообслуживанию. Они направлены на улучшение качества жизни инвалидов, их бытовую и общественную адаптацию.
Поскольку мест в государственных реабилитационных центрах гораздо меньше, чем нужно, инвалидам порой приходится месяцами ждать своей очереди, теряя драгоценное время. Разнообразное оборудование для реабилитации поможет получать необходимую помощь в домашних условиях.
Ассортимент товаров, представленных в нашем магазине
Медицинские кровати
Если из-за болезни человек прикован к постели, важно предоставить ему максимально комфортные условия. Медицинские кровати имеют специальную конструкцию и состоят из нескольких секций. Это позволяет быстро и без особых усилий менять их форму и положение.
Существуют модели с механическим и автоматическим приводом. В первых конфигурация меняется вручную, с помощью специальных рычагов. Во второй — с помощью электрических моторов, которые управляются с компактного пульта.
Инвалидные коляски
Используются для перемещения людей с травмами позвоночника и другими серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для таких людей это — основной способ перемещения за пределами жилья. В нашем медмагазине можно приобрести модели следующих категорий:
- механические — приводятся в действие и управляются больным полностью в ручном режиме;
- с электроприводом — движение и управление происходит с помощью электрического двигателя, а питание — от аккумулятора; такие модели значительно удобнее от механических;
- кресла-каталки — используются для пассивного перемещения больного на небольшие расстояния.
Противопролежневые матрасы
Если человек прикован к постели, за очень короткое время могут возникнуть пролежни. Это приводит к тяжелым осложнениям для здоровья. Матрасы бывают:
- ячеистые с компрессором — позволяют зафиксировать положение тела, а с помощью компрессора можно изменять давление;
- секционные с компрессором — состоят из нескольких секций, жесткость регулируется с помощью специального компрессора, корректирующего давление в зависимости от потребностей человека;
- статические — наиболее простая конструкция — повторяет контуры тела и не требует источника питания, поскольку компрессор отсутствует.
Тренажеры для реабилитации
Техника для инвалидов, по форме очень напоминает обычные спортивные тренажеры. Однако конструкция позволяет использования людьми с ограниченными возможностями. Активно используется при различных хронических заболеваниях, после травм позвоночника и конечностей, детском церебральном параличе, инсульте и др.
Костыли
Представляют собой палки, оборудованные специальными опорами. В первую очередь используются при травмах нижних конечностей, поскольку предоставляют дополнительную поддержку, снимая нагрузку с травмированных конечностей. Бывают подмышечные и подлокотные костыли.
Трости
Специальные опоры, облегчающие передвижение при определенных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и после травм. Бывают следующих типов:
- стационарные — цельная палка без регулировки по высоте
- телескопические — регулируются по высоте;
- квадроподы — палка на 4-х опорах на конце.
Ходунки для больных
Специальные ортопедические приспособления с четырьмя ножками, соединенными между собой. По конструкции бывают:
- шагающие — можно переставлять каждую половину отдельно, имитируя шаги;
- нешагающие — цельная конструкция;
- универсальные — сочетают в себе оба типа.
Санитарные приспособления
Разнообразная медтехника для ванны и туалета, такая как кресла-туалеты, насадки для унитаза, медицинские суда и сиденья и поручни для ванны.
Реабилитация на дому сегодня доступна каждому — не нужно ждать, когда освободится место в ближайшей больнице. Обратитесь к нам — мы с радостью поможем.