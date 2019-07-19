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Техника для реабилитации в домашних условиях

Чтобы восстановить возможность человека с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью, назначается комплекс реабилитационных мероприятий. Для их большей эффективности используются различные технические средства, большой ассортимент которых представлен в магазине «Ортоп».

Что такое медицинская реабилитация

Это комплекс мероприятий по восстановлению способностей человека к самообслуживанию. Они направлены на улучшение качества жизни инвалидов, их бытовую и общественную адаптацию.

Поскольку мест в государственных реабилитационных центрах гораздо меньше, чем нужно, инвалидам порой приходится месяцами ждать своей очереди, теряя драгоценное время. Разнообразное оборудование для реабилитации поможет получать необходимую помощь в домашних условиях.

Ассортимент товаров, представленных в нашем магазине

Медицинские кровати

Если из-за болезни человек прикован к постели, важно предоставить ему максимально комфортные условия. Медицинские кровати имеют специальную конструкцию и состоят из нескольких секций. Это позволяет быстро и без особых усилий менять их форму и положение.

Существуют модели с механическим и автоматическим приводом. В первых конфигурация меняется вручную, с помощью специальных рычагов. Во второй — с помощью электрических моторов, которые управляются с компактного пульта.

Инвалидные коляски

Используются для перемещения людей с травмами позвоночника и другими серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для таких людей это — основной способ перемещения за пределами жилья. В нашем медмагазине можно приобрести модели следующих категорий:

  • механические — приводятся в действие и управляются больным полностью в ручном режиме;
  • с электроприводом — движение и управление происходит с помощью электрического двигателя, а питание — от аккумулятора; такие модели значительно удобнее от механических;
  • кресла-каталки — используются для пассивного перемещения больного на небольшие расстояния.

Противопролежневые матрасы

Если человек прикован к постели, за очень короткое время могут возникнуть пролежни. Это приводит к тяжелым осложнениям для здоровья. Матрасы бывают:

  • ячеистые с компрессором — позволяют зафиксировать положение тела, а с помощью компрессора можно изменять давление;
  • секционные с компрессором — состоят из нескольких секций, жесткость регулируется с помощью специального компрессора, корректирующего давление в зависимости от потребностей человека;
  • статические — наиболее простая конструкция — повторяет контуры тела и не требует источника питания, поскольку компрессор отсутствует.

Тренажеры для реабилитации

Техника для инвалидов, по форме очень напоминает обычные спортивные тренажеры. Однако конструкция позволяет использования людьми с ограниченными возможностями. Активно используется при различных хронических заболеваниях, после травм позвоночника и конечностей, детском церебральном параличе, инсульте и др.

Костыли

Представляют собой палки, оборудованные специальными опорами. В первую очередь используются при травмах нижних конечностей, поскольку предоставляют дополнительную поддержку, снимая нагрузку с травмированных конечностей. Бывают подмышечные и подлокотные костыли.

Трости

Специальные опоры, облегчающие передвижение при определенных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и после травм. Бывают следующих типов:

  • стационарные — цельная палка без регулировки по высоте
  • телескопические — регулируются по высоте;
  • квадроподы — палка на 4-х опорах на конце.

 

Ходунки для больных

Специальные ортопедические приспособления с четырьмя ножками, соединенными между собой. По конструкции бывают:

  • шагающие — можно переставлять каждую половину отдельно, имитируя шаги;
  • нешагающие — цельная конструкция;
  • универсальные — сочетают в себе оба типа.

Санитарные приспособления

Разнообразная медтехника для ванны и туалета, такая как кресла-туалеты, насадки для унитаза, медицинские суда и сиденья и поручни для ванны.

Реабилитация на дому сегодня доступна каждому — не нужно ждать, когда освободится место в ближайшей больнице. Обратитесь к нам — мы с радостью поможем.

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