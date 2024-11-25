“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО

“Ми можемо виграти цю війну без жодного пострілу, лише одним підписом. І це – підпис під запрошенням України до НАТО”.

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Канаді закликав членів Альянсу дати Україні запрошення. Він наголосив, що це буде правильною відповіддю путіну на ескалацію, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Коли ми зараз бачимо меседж, який Путін надіслав світові, атакуючи нас міжконтинентальною балістичною ракетою, посилаючи 12-15 балістичних ракет за ніч на Київ, на критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури – кому адресований цей меседж? Не Україні. Ми не боїмося. Це послання "слабкій" західній нації", – наголосив Порошенко.

"Що є головною складовою нашої перемоги? Членство в НАТО. Ми можемо виграти цю війну без жодного пострілу, лише одним підписом. І це – підпис під запрошенням України до НАТО. Це одразу все змінить. Продемонструйте, що Путін не може шантажувати не лише Україну, а й вільний демократичний світ. Нам зараз потрібен цей підпис", – наголосив Порошенко.

Він закликав виділяти не менше 0,25% західного ВВП для підтримки України.

"Хочу звернути вашу увагу на цифри, які оприлюднила українська розвідка. Північна Корея та Іран постачають росії більше артилерійських снарядів, ніж нам всі країни НАТО. Більше ракет, ніж усі країни НАТО. Це означає, що вони переводять свою економіку на військові рейки, а ми думаємо, що "якось воно буде", – зауважив Порошенко.

"Ніхто в світі не розуміє, чому ми не повинні отримати дозвіл на підписання запрошення для України. Навіщо звʼязувати Україні руки, якщо протягом останніх двох тижнів ми демонструємо унікальну ефективність Збройних Сил України. Зі знищеними не тільки російськими, а й північно-корейськими позиціями", – констатував Порошенко.

"Отже, зараз підпис під запрошенням до НАТО – це правильна відповідь Путіну. І хочу нагадати, що це – найдешевший варіант. Це варіант, як уникнути ядерної катастрофи", – зазначив Порошенко.

Він нагадав про "червоні лінії" щодо України - не може бути компромісу щодо українського суверенітету та незалежності і жодного компромісу щодо територіальної цілісності України і жодного компромісу щодо українських Збройних сил.