Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
ГоловнаПолітика

“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО

“Ми можемо виграти цю війну без жодного пострілу, лише одним підписом. І це – підпис під запрошенням України до НАТО”. 

“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Порошенко на ПА НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Канаді закликав членів Альянсу дати Україні запрошення. Він наголосив, що це буде правильною відповіддю путіну на ескалацію, повідомляє “Інтерфакс-Україна”. 

"Коли ми зараз бачимо меседж, який Путін надіслав світові, атакуючи нас міжконтинентальною балістичною ракетою, посилаючи 12-15 балістичних ракет за ніч на Київ, на критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури – кому адресований цей меседж? Не Україні. Ми не боїмося. Це послання "слабкій" західній нації", – наголосив Порошенко.

"Що є головною складовою нашої перемоги? Членство в НАТО. Ми можемо виграти цю війну без жодного пострілу, лише одним підписом. І це – підпис під запрошенням України до НАТО. Це одразу все змінить. Продемонструйте, що Путін не може шантажувати не лише Україну, а й вільний демократичний світ. Нам зараз потрібен цей підпис", – наголосив Порошенко. 

Він закликав виділяти не менше 0,25% західного ВВП для підтримки України.

"Хочу звернути вашу увагу на цифри, які оприлюднила українська розвідка. Північна Корея та Іран постачають росії більше артилерійських снарядів, ніж нам всі країни НАТО. Більше ракет, ніж усі країни НАТО. Це означає, що вони переводять свою економіку на військові рейки, а ми думаємо, що "якось воно буде", – зауважив Порошенко. 

"Ніхто в світі не розуміє, чому ми не повинні отримати дозвіл на підписання запрошення для України. Навіщо звʼязувати Україні руки, якщо протягом останніх двох тижнів ми демонструємо унікальну ефективність Збройних Сил України. Зі знищеними не тільки російськими, а й північно-корейськими позиціями", – констатував Порошенко. 

"Отже, зараз підпис під запрошенням до НАТО – це правильна відповідь Путіну. І хочу нагадати, що це – найдешевший варіант. Це варіант, як уникнути ядерної катастрофи", – зазначив Порошенко.

Він нагадав про "червоні лінії" щодо України - не може бути компромісу щодо українського суверенітету та незалежності і жодного компромісу щодо територіальної цілісності України і жодного компромісу щодо українських Збройних сил.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies