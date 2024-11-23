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Bloomberg: Путін санкціонував убивства політичних опонентів за кордоном, зокрема, отруєння Ющенка у 2004 році

Відповідний документ оприлюднила розвідка США.

Bloomberg: Путін санкціонував убивства політичних опонентів за кордоном, зокрема, отруєння Ющенка у 2004 році
Володимир Путін і Віктор Ющенко
Фото: EPA/UPG

Розвідка США оприлюднила секретний документ «Замовлені Кремлем убивства за кордоном, ймовірно, продовжаться», передає Bloomberg. Є у переліку і колишній український президент Віктор Ющенко.

Цей документ з’явився як наслідок відповідних рішень американського Конгресу, якого цікавили раптові смерті політичний опонентів російського диктатора. У 2016 році Конгрес передбачив у законопроєкті щодо витрат на розвідку, що остання має підготувати оцінку розвідданих для комітетів про те, як Кремль використовує політичні вбивства як форму державного правління РФ з 1 січня 2000 року.

документ розвідки США
документ розвідки США

Конгрес доручив розвідці за пів року скласти список відомих росіян, серед яких були політики, бізнесмени, журналісти, котрі могли бути вбитими російськими спецслужбами. Також розвідка мала описати, де і як ці люди були вбиті.

За оцінкою, «перший явний випадок» замовленого Путіним вбивства за кордоном стався 2004 року у Катарі. Там кількох офіцерів російської військової розвідки засудили за вбивство чеченського політика Зелімхана Яндарбієва.

Далі у списку – ексспівробітник ФСБ Росії Олександр Литвиненко, якого отруїли у Лондоні полонієм-210, бізнесмен Олександр Перепеличний (загинув від біотоксину у Британії у 2012 році незадовго до того, як мав дати свідчення про мережу податкового шахрайства Кремля. Тоді британська поліція заявила, що Перепеличний помер імовірно природньою смертю). 

Серед інших фігурантів, чиї імена є у документі американської розвідки, - політичні та опозиційні лідери у ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою Путіну. Наприклад, колишній прозахідний президент України Віктор Ющенко, якого у 2004 році майже смертельно отруїли. Тоді йшлося про те, що це міг бути діоксин, який додали до їжі.

Також серед убитих Кремлем є так званий "міністр оборони" окупованої Луганщини Олександр Бєднов.

Також Путін, імовірно, дозволив лідерові Чечні Рамзану Кадирову убивати за кордоном чеченців. Більшість таких зафіксованих убивств були розстрілами. Американська розвідка вважає, що російські спецслужби натомість використовували метод отруєння. 

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