Зеленський – у День гідності і свободи: "Божевільний сусід вкотре показав, який він насправді"

Президент Володимир Зеленський звернувся з нагоди Дня гідності і свободи, який щорічно відзначають 21 листопада – у дату початку двох українських революцій: Помаранчевої та Гідності.
У опублікованому зверненні президент сказав, що сьогодні "наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді" і як він зневажає і гідність, і свободу, і життя людей, і як він боїться. Як відомо, сьогодні Росія вперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.
"Боїться настільки, що застосовує нові ракети. І шукає по світу, де ще знайти зброю", – сказав він.
Зеленський додав, що всі характеристики ракети, яку сьогодні випустив ворога, свідчать про те, що це міжконтинентальна балістична зброя. Зараз тривають дослідження.
Зеленський наголосив, що Путін використовує Україну як полігон і боїться, коли люди поруч з ним живуть і мають гідність. Він робить все, щоб не дати сусіду вирватися з його рук.
Президент анонсував підписання указу про надання чинності рішенню РНБО про повагу до Героїв – усіх гідних людей. І про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону.
- Вранці 21 листопада російська армія вдарила по Дніпру різними типами ракет. За даними Повітряних сил, одна з них – це міжконтинентальна балістична ракета, запущена з Астраханської області. Росіяни поцілили по промисловому об'єкти та реабілітаційному центру для людей з інвалідністю. Джерела Української правди стверджують, що росіяни використали ракету "Рубеж" – потенційний носій ядерного заряду. Удар вони провели наступного дня після попереджень посольства США щодо підвищеної загрози.
- За офіційними даними, поранені двоє людей.