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Зеленський заявив, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом

Заради деокупації півострова не мають гинути десятки тисяч солдатів.

Зеленський заявив, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News повідомив, що питання повернення Криму лежить у площині дипломатії.

За словами глави держави, наша країна "не може дозволити десяткам тисяч своїх воїнів загинути заради повернення півострова". "Ми готові діяти дипломатично", - підкреслив Зеленський.

Президент також відповів на запитання щодо ймовірності територіальних поступок заради припинення війни. Його позиція полягає у тому, що Україна не може юридично визнати будь-яку окуповану територію як російську, незалежно від того, коли з 2014 року її було захоплено. "Ми цього не приймемо", - підсумував Зеленський. 

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