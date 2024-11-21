Зеленський заявив, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News повідомив, що питання повернення Криму лежить у площині дипломатії.

За словами глави держави, наша країна "не може дозволити десяткам тисяч своїх воїнів загинути заради повернення півострова". "Ми готові діяти дипломатично", - підкреслив Зеленський.

Президент також відповів на запитання щодо ймовірності територіальних поступок заради припинення війни. Його позиція полягає у тому, що Україна не може юридично визнати будь-яку окуповану територію як російську, незалежно від того, коли з 2014 року її було захоплено. "Ми цього не приймемо", - підсумував Зеленський.