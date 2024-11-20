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Росіяни атакували Донеччину із РСЗВ "Торнадо": загинула дитина

Ще двоє людей зазнали поранень.

Росіяни атакували Донеччину із РСЗВ "Торнадо": загинула дитина
Фото: Facebook/Aris Messinis

Російська армія атакувала Краматорський район Донеччини касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, поранені його сестра і дідусь.

Про це розповіли у Донецькій обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 20 листопада о 15:40 російська армія завдала удару, ймовірно із РСЗВ "Торнадо-С" по селу Першомар’ївка Краматорського району. Влучання касетних боєприпасів відбулось по житловій забудові, де на подвір’ї одного з будинків загинув 11-річний хлопчик. 

Його 12-річна сестра та 63-річний дідусь дістали мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітини, рук і ніг. 

Постраждалих госпіталізували, їм надається кваліфікована медична допомога.

Внаслідок ворожої атаки  також пошкоджені житлові будинки та автотранспорт. 

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