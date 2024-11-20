Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині групи беззбройних українських військових

Омбудсман направив листи до ООН та Червоного Хреста.

Російські військові, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.

Про це повідомляє Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині", — зазначив він.

Омбудсман вже направив листи до ООН та Червоного Хреста.

"Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", — наголошує Лубінець.