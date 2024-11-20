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Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині групи беззбройних українських військових

Омбудсман направив листи до ООН та Червоного Хреста.

Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині групи беззбройних українських військових
Фото: EPA/UPG

Російські військові, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.

Про це повідомляє Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині", — зазначив він. 

Омбудсман вже направив листи до ООН та Червоного Хреста.

"Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", — наголошує Лубінець.

  • Напередодні стало відомо, що російські окупанти розстріляли п'ятьох полонених українських захисників на Покровському напрямку. Прокуратура розпочала розслідування.
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