Військові контррозвідники СБУ вразили 67 одиниць важкого озброєння росіян

Воїни з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки уразили майже 70 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє СБУ.

Контрозвідникам вдалося "відмінусувати":

▪️ 11 танків▪️ 27 ББМ▪️ 2 БМП, 2 БТР та 1 МТ-ЛБ▪️ 20 артсистем і 2 РСЗВ БМ-21 "Град"▪️ ЗРК "Стріла-10" і ЗУ-23-2

Також знищено:

▪️ супутниковий комплекс РЕБ "Піка - С", 2 станції РЕБ "Поле-21" та антену РЕБ "Поле-21"▪️ РЛС "Подлет К-1" та РЛС "Небо-М"▪️ 39 вогневих позицій та укріплень▪️ 72 одиниці військового транспорту та інженерної техніки▪️ 5 мінометів▪️ 12 складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами тощо.