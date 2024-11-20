В Україні російського актора-путініста Машкова засудили до 10 років ув'язнення

Машков їздив по тимчасово захоплених регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував окупаційні угруповання країни-агресора

В Україні, за матеріалами СБУ, заочно засудили російського актора-путініста Володимира Машкова, який закликав до захоплення України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років позбавлення волі заочно отримав російський актор Володимир Машков, який вихваляє війну рф проти України", — ідеться у повідомленні.

Також у зловмисника конфісковано квартиру площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси. Оскільки зловмисник переховується в Росії, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.

У грудні 2023 року фігуранта призначили співголовою "виборчого штабу" Путіна на так званих виборах президента РФ.

"Машков їздив по Росії і тимчасово захоплених регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував окупаційні угруповання країни-агресора. Серед іншого, під час прокремлівських "концертів-мітингів" він закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави", — додають у відомстві.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 210 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);▪️ ст. 436 (пропаганда війни).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засудженого до відповідальності за злочини проти нашої держави.