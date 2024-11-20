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На Рівненщині внаслідок пожежі загинули троє дітей

Ще одну дитину вдалося врятувати.

На Рівненщині внаслідок пожежі загинули троє дітей
Фото: ДСНС

На Рівненщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, повідомляє ДСНС.  

Сталося це у селі Певжа Дубенського району. До прибуття співробітників ДСНС громадяни на власному транспорті везли на зустріч «швидкій» чотирьох хлопчиків 2020, 2022 та 2024 років народження.  

Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини, намагалися реанімувати інших. На жаль, двох врятувати не вдалося. Дитину 2024 р.н. госпіталізували до лікарні.   

Пожежу ліквідовано до прибуття рятувальних підрозділів. Вогонь пошкодив речі та меблі в кімнаті житлового будинку. 

Причини її виникнення встановлюються.

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