На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 158 людей, у тому числі 16 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 19 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Мирнограді, селі Миколаївка та Старій Миколаївці”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 листопада.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні будинки, в Успенівці зруйновано адмінбудівлю, у Ганнівці пошкоджено 2 будинки. У Мирнограді поранено людину.

Краматорський район. У Закітному Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено 9 будинків і адмінбудівлю. У Старій Миколаївці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 8 об'єктів. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.