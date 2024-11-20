Від обстрілів постраждав і Дніпровський район.

Упродовж доби від російської агресії постраждав Нікополь та Дніпровський район Дніпропетровської області. Загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі в області працювали оборонці неба. Дякую, що захищаєте 24/7", – написав він у телеграмі.

Агресор вдарив по Нікополю з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Люди вціліли.

У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, лінія електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслдіки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини