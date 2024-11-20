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Росіяни обстріляли Нікополь із РСЗВ "Ураган"

Від обстрілів постраждав і Дніпровський район. 

Росіяни обстріляли Нікополь із РСЗВ "Ураган"
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби від російської агресії постраждав Нікополь та Дніпровський район Дніпропетровської області. Загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі в області працювали оборонці неба. Дякую, що захищаєте 24/7", – написав він у телеграмі. 

Агресор вдарив по Нікополю з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Люди вціліли. 

У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, лінія електропередач. 

Наслдіки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслдіки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

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