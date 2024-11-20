Через російські обстріли постраждали 12 населених пунктів Запоріжжя

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

200 артобстрілів завдано по території Лобкового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.

21 обстріл з РСЗВ накрив Новоданилівку, Новоандріївку та Малу Токмачку.

Війська РФ здійснили 4 авіаційні атаки по Степногірську, Лобковому та Новодарівці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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