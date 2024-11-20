Через російські обстріли постраждали 12 населених пунктів Запоріжжя

Упродовж доби окупанти завдали 415 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 4 авіаційні атаки по Степногірську, Лобковому та Новодарівці.
190 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку.
21 обстріл з РСЗВ накрив Новоданилівку, Новоандріївку та Малу Токмачку.
200 артобстрілів завдано по території Лобкового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.
Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
- Минулої доби у Запоріжжі через атаку "Шахедів" майже 16 тисяч абонентів залишилися без світла.