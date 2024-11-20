Зараз розвідка намагається оцінити конкретні операції та масштаби втрат, понесених північнокорейськими силами.

Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.

Південнокорейська розвідка стверджує, що КНДР направила до Росії додаткові гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

Про це пише Yonhap.

За даними розвідки, північнокорейські війська, які дислоковані в Росії вже частково брали участь у бойових діях разом із російською повітряно-десантною бригадою та частинами морської піхоти. Ті військовослужбовці, яких направили на Курський напрямок, проходять тактичну підготовку та навчання з боротьби з безпілотниками.

Приблизно 11 000 північнокорейських солдатів пройшли акліматизаційну підготовку в північно-східних регіонах Росії та були передислоковані до Курська наприкінці жовтня.

Зараз розвідка намагається оцінити конкретні операції та масштаби втрат, понесених північнокорейськими силами.

Зазначається, що міністр закордонних справ Північної Кореї Чхе Сон Хуей спілкувався із Путіним, а лідер КНДР Кім Чен Ин може відвідати Росію.