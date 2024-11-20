Південнокорейська розвідка стверджує, що КНДР направила до Росії додаткові гаубиці та реактивні системи залпового вогню.
Про це пише Yonhap.
За даними розвідки, північнокорейські війська, які дислоковані в Росії вже частково брали участь у бойових діях разом із російською повітряно-десантною бригадою та частинами морської піхоти. Ті військовослужбовці, яких направили на Курський напрямок, проходять тактичну підготовку та навчання з боротьби з безпілотниками.
Приблизно 11 000 північнокорейських солдатів пройшли акліматизаційну підготовку в північно-східних регіонах Росії та були передислоковані до Курська наприкінці жовтня.
Зараз розвідка намагається оцінити конкретні операції та масштаби втрат, понесених північнокорейськими силами.
Зазначається, що міністр закордонних справ Північної Кореї Чхе Сон Хуей спілкувався із Путіним, а лідер КНДР Кім Чен Ин може відвідати Росію.
- Північна Корея передала Росії щонайменше 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів 155-го калібру і ракети для війни проти України. Про таке заявив Володимир Зеленський.
- Недавно Bloomberg писав про те, що Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.
- За даними видання New York Times, Росія зібрала 50 000 солдатів, зокрема північнокорейських військових для наступу з метою повернення території, захопленої Україною в Курській області Росії.