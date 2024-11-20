Туреччина завадила президенту Ізраїлю відвідати кліматичний саміт

Реджеп Ердоган не приховував, що намагався ускладнити життя "колезі".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту "Великої двадцятки" у Бразилії у розмові з пресою визнав, що його країна відмовилася надати доступ до свого повітряного простору літаку президента Ізраїлю Ісаака Херцога.

Як пише Reuters, турецький лідер не приховував, що в Анкарі заборонили проліт повітряного судна з політиком на борту та "запропонували альтернативні маршрути". Херцог мав намір відвідати кліматичний саміт COP, який приймала столиця Азербайджану Баку.

Зрештою витівка Туреччини зірвала візит: з міркувань безпеки президент Ізраїлю залишився вдома. За словами Ердогана, "країна зберігає за собою право на жорстку позицію з певних питань".