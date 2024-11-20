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Туреччина завадила президенту Ізраїлю відвідати кліматичний саміт

Реджеп Ердоган не приховував, що намагався ускладнити життя "колезі".

Туреччина завадила президенту Ізраїлю відвідати кліматичний саміт
Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту "Великої двадцятки" у Бразилії у розмові з пресою визнав, що його країна відмовилася надати доступ до свого повітряного простору літаку президента Ізраїлю Ісаака Херцога. 

Як пише Reuters, турецький лідер не приховував, що в Анкарі заборонили проліт повітряного судна з політиком на борту та "запропонували альтернативні маршрути". Херцог мав намір відвідати кліматичний саміт COP, який приймала столиця Азербайджану Баку. 

Зрештою витівка Туреччини зірвала візит: з міркувань безпеки президент Ізраїлю залишився вдома. За словами Ердогана, "країна зберігає за собою право на жорстку позицію з певних питань".

  • Турецький лідер критикував Ізраїль за війну у Смузі Гази і навіть погрожував йому вторгненням. Попри це, між державами зберігаються дипломатичні відносини і працюють посольства.  
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