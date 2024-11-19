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Держдепартамент США: безвідповідальна та войовнича риторика Росії ніяк не допоможе покращити її безпеку

19 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену національну ядерну доктрину РФ.

Держдепартамент США: безвідповідальна та войовнича риторика Росії ніяк не допоможе покращити її безпеку
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Безвідповідальна та войовнича риторика Росії ніяк не допоможе покращити безпеку Росії, вважають у Держдепартаменті США.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Від початку своєї агресивної війни проти України Росія намагалася примусити та залякати як Україну, так і інші країни за допомогою безвідповідальної ядерної риторики та поведінки – попри твердження самої РФ про те, що ні Сполучені Штати, ні НАТО не становлять жодної загрози для неї”, - зауважив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Також він підкреслив, що зміна ядерної політики РФ лише підкреслює лицемірство росіян.

“Росія припускає, що вона могла би застосувати ядерну зброю проти неядерних держав, якщо вони здійснять таку саму агресію, яку сама Росія завдає Україні та її народу”,- зазначив речник Держдепартаменту.

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19 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену національну ядерну доктрину РФ. Вона розширює умови, за яких Кремль може використовувати ядерну зброю. Тепер будь-який напад неядерної держави, підтримуваний ядерною державою, вважатиметься спільним нападом. Крім того, будь-який напад одного з членів НАТО розглядатиметься як напад усього Альянсу.

Водночас, у Раді нацбезпеки США заявили, що не спостерігають жодних змін у ядерних силах РФ, тому не бачать причин “коригувати власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії”.

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