Останнім часом, особливо під кінець осені 2024 року, потрапляло на очі вже декілька статей в іноземних економічних виданнях про німецьку економіку, особливо про її промисловість. Про стагнацію, скорочення, не конкурентоспроможність, неефективність, бюрократизацію... Німці не можуть конкурувати вже не лише з китайцями, але й з іншими фірмами Заходу.

Фото: EPA/UPG Производство электрокаров Volkswagen e-Golf на заводе в Дрездене, Германия, 25 апреля 2017.

І це вже не перший рік. Пробують вирішити питання і на місцевому рівні різні виконавчі директори фірм, чи на федеральному – і все ніяк, і що далі то гірше. Фольксваген, приміром, переживає великі труднощі, напевно скоротить найближчим часом знову десятки тисяч працівників, і навіть є загроза банкрутства.

Подібно з багатьма іншими гігантами німецької промисловості. Закордонні промислові фірми теж воліють переносити свої заводи з Німеччини куди інде, на приклад у Польщу. Проводяться чергові зустрічі з представниками влади з Берліну, шефи фірм натякають, що належить зробити, щоб врятувати ситуацію, бо причина більш-менш відома, але нічого не робиться, а отже, нічого не міняється в кращу сторону...

У той час, коли якась політична сила починає сповідувати антинаукову ідеологію, а потім, прийшовши до влади, втілює цю ідеологію в життя, а передусім в економіку, то наслідки не забаряться. Тоді теж принцип «Мета виправдовує засоби» працює на повну. Економіка підпорядкована ідеології - це щось подібне, як «економіки» у країнах «робітників і селян під керівництвом єдиної партії».

Коли владу в Німеччині почали брати різні партії з екологічними ідеологіями, - а населення відповідно це все підтримувало - тоді і почалося «екологічне шапіто». Позакривали всі «неекологічні» атомні електростанції, натомість почали розводити еко-вітряки. Які однак вводять людей в депресію своїм невпинним круговоротом, чи теж вбивають птахів, що як здається, не дуже еко... Але передусім, німці почали контактувати з путінською росією (це ж «екологічно», правда?), щоб взамін німецької енергії закритих атомних станцій стабільно отримувати російські газ і нафту.

Особливого удару по промисловості Німеччини завдають різного роду федеральні екологічні закони, які подеколи не беруть до уваги звичайні закони фізики. Прописуємо в законі, що вихлопів автомобільних газів має бути стільки, щоб сповнити стандарт Euro6, забороняємо поступово попередні стандарти – і вуаля: інженери мають стати хоч на головах, хоч нові закони фізики видумати, проте мають зробити так, щоб авто залишалося в міру рухливим, біль-менш потужним, але щоб майже не видавало газів СО, бо це не еко.

Це як би хотіти комусь радити здоровий спосіб життя, казати займатися, бігати, грати футбол, але забороняти при цьому їсти м'ясо, хліб, молоко, і ще 99% відомих продуктів, а головне – майже заборонити ходити до туалету, тобто спробувати бути одночасно і здоровим, і їсти траву, а головне - не випорожнюватися часто, бо це не еко...

Нічого дивного, що ті бідні німецькі інженери, хоч вони і є одними з кращих у світі у своєму ремеслі, законів фізики не переплюнуть: або авто рухливе, має достатньо «коней» і потужності, а отже потребує більше палива для цього, і тому має теж відповідні вихлопи, або майже не має вихлопів, але для цього треба сильно обмежити потужності двигунів, і тоді ауфвідерзиєн конкурентоспроможність і ефективність.

Німецькі інженери стараються, як можуть, навіть роблять чудеса, їхні авто дійсно вдалося довести до дуже економічних витрат пального на 100 км, але німецькі еко-закони невблаганні: вони завжди на два кроки попереду сучасних наукових можливостей і законів фізики. Тому, єдине, що можуть у такому випадку зробити менеджери і керівники автогігантів, щоб «допомогти» дещо інженерам вкластися в еко-вимоги, то це «підкрутити» еко-параметри.

Скандал з такою маніпуляцією, яку зробив Фольксваген зі своїми двигунами роки тому, коли встановлював у свої авто якісь підкручені датчики, що видавали при тестуванні набагато менші показники вихлопів, ніж це було насправді, фірма пожинає дотепер. Американці, які викрили цю «еко-підставу», розпочали, як то вони призвичаєні, юридичну тяганину і виставили Фольксвагену позовів на десятки мільярдів доларів. І правильно: за еко-ідіотизм врешті треба платити. Чи уряд Німеччини побачив у цьому свою провину, що узаконив такі високі еко-вимоги? Дзуськи! Винуваті інженери, що не справилися з таким благородним еко-завданням, ну і керівники фірми, що опоганили таку благородну ідею: «Зелена Планета».

Нічого дивного, що після таких еко-див у світовій промисловості, приходять до влади люди на кшталт Трампа, які взагалі плюють з високого постаменту на всіх еко і на їхні «Зелені Планети». Людей зазвичай кидає з однієї крайнощі в іншу. Проте, головне в екології і економіці – це здоровий розсудок. Якщо ти еко, і ти «за природу», то ти теж маєш бути за її закони, а не починаєш у своєму еко-пориві випрацьовувати ідіотичні анти-фізичні закони.

Ти також шукаєш золоту середину, компроміси, як погодити екологію і економіку, чистоту довкілля і розвиток промисловості, а не стаєш наївною Ґретою Тумберг, прагнучи опинитися в еко-печері, і їсти якісь кислі лимони з еко-дерева. Бажано на безлюдному острові.