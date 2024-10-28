FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%

Реструктуризація ознаменувала б перше закриття вітчизняних заводів за 87-річну історію компанії. Очікуються страйки.

Volkswagen розглядає можливість закриття заводів у країні вперше за свою 87-річну історію

Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч працівників і скоротити зарплату на 10%.

Про це пише Financial Times з посиланням на заяву профспілки.

Реструктуризація ознаменувала б перше закриття вітчизняних заводів за 87-річну історію компанії.

Volkswagen попередив, що радикальні заходи необхідні, оскільки найбільший європейський виробник автомобілів стикається з гострою конкуренцією у Китаї, уповільненням продажів на інших основних ринках і необхідністю здійснити дорогий перехід на електромобілі.

Нещодавно компанія випустила друге за три місяці попередження про зменшення прибутків, звинувативши в цьому “складну ситуацію на ринку”.

У компанії відмовилися коментувати “спекуляції щодо конфіденційних переговорів з профспілкою IG Metall і робочою радою”, додавши, що VW перебуває на “вирішальному етапі”.

Даніелла Кавалло, голова ради VW, сказала співробітникам, які зібралися на головному заводі компанії у Вольфсбурзі, що у керівників було два дні, щоб змінити свої плани, натякнувши на майбутні страйки.