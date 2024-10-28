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FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%

Реструктуризація ознаменувала б перше закриття вітчизняних заводів за 87-річну історію компанії. Очікуються страйки.

FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
Volkswagen розглядає можливість закриття заводів у країні вперше за свою 87-річну історію
Фото: EPA/UPG

Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч працівників і скоротити зарплату на 10%.

Про це пише Financial Times з посиланням на заяву профспілки.

Реструктуризація ознаменувала б перше закриття вітчизняних заводів за 87-річну історію компанії.

Volkswagen попередив, що радикальні заходи необхідні, оскільки найбільший європейський виробник автомобілів стикається з гострою конкуренцією у Китаї, уповільненням продажів на інших основних ринках і необхідністю здійснити дорогий перехід на електромобілі.

Нещодавно компанія випустила друге за три місяці попередження про зменшення прибутків, звинувативши в цьому “складну ситуацію на ринку”.

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У компанії відмовилися коментувати “спекуляції щодо конфіденційних переговорів з профспілкою IG Metall і робочою радою”, додавши, що VW перебуває на “вирішальному етапі”.

Даніелла Кавалло, голова ради VW, сказала співробітникам, які зібралися на головному заводі компанії у Вольфсбурзі, що у керівників було два дні, щоб змінити свої плани, натякнувши на майбутні страйки.

  • Раніше стало відомо, що Брюссель дотримується своїх суперечливих планів щодо обмеження двигунів внутрішнього згоряння в ЄС з 2035 року, незважаючи на сильний тиск з боку автомобільної промисловості щодо пом’якшення правил.
  • Закон, оголошений у 2021 році, зазнав критики з боку європейських виробників автомобілів на тлі боротьби з падінням продажів електромобілів і гострою конкуренцією з боку китайських виробників. За винятком Renault, усі великі європейські виробники автомобілів цього року висловили занепокоєння щодо прибутків.
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