FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%

Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч працівників і скоротити зарплату на 10%.
Про це пише Financial Times з посиланням на заяву профспілки.
Реструктуризація ознаменувала б перше закриття вітчизняних заводів за 87-річну історію компанії.
Volkswagen попередив, що радикальні заходи необхідні, оскільки найбільший європейський виробник автомобілів стикається з гострою конкуренцією у Китаї, уповільненням продажів на інших основних ринках і необхідністю здійснити дорогий перехід на електромобілі.
Нещодавно компанія випустила друге за три місяці попередження про зменшення прибутків, звинувативши в цьому “складну ситуацію на ринку”.
У компанії відмовилися коментувати “спекуляції щодо конфіденційних переговорів з профспілкою IG Metall і робочою радою”, додавши, що VW перебуває на “вирішальному етапі”.
Даніелла Кавалло, голова ради VW, сказала співробітникам, які зібралися на головному заводі компанії у Вольфсбурзі, що у керівників було два дні, щоб змінити свої плани, натякнувши на майбутні страйки.
- Раніше стало відомо, що Брюссель дотримується своїх суперечливих планів щодо обмеження двигунів внутрішнього згоряння в ЄС з 2035 року, незважаючи на сильний тиск з боку автомобільної промисловості щодо пом’якшення правил.
- Закон, оголошений у 2021 році, зазнав критики з боку європейських виробників автомобілів на тлі боротьби з падінням продажів електромобілів і гострою конкуренцією з боку китайських виробників. За винятком Renault, усі великі європейські виробники автомобілів цього року висловили занепокоєння щодо прибутків.