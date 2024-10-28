Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, під час якого чотири заручники, утримувані у Смузі Гази, будуть звільнені, повідомляють Euronews.
Президент Абдель Фаттах ас-Сіссі, виступаючи в Каїрі, сказав, що пропозиція також включає звільнення деяких палестинських в'язнів і доставку гуманітарної допомоги в анклав.
Єгипет був ключовим посередником у перемовинах щодо ситуації у Смузі Гази разом з Катаром і Сполученими Штатами. Це вперше, коли президент Єгипту публічно запропонував такий план.
Наразі Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС не відповіли на пропозицію.
- Кілька днів тому стало відомо, що цього тижня в Катарі можуть відбутися перші з серпня переговори про припинення вогню в Газі. ХАМАС поки що участі не підтверджували.
- Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває вже понад рік, відколи терористи атакували ізраїльтян і взяли заручників. Після цього сторони мали лише одне тижневе перемир'я, під час якого обмінялися частиною утримуваних людей.
- Окрім ХАМАС, Ізраїль веде боротьбу проти ліванської Хезболли, хуситів та іранських сил.