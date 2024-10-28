Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Відповідно до пропозиції мають звільнити чотирьох заручників та кілька палестинських в'язнів і доставити в анклав гуманітарну допомогу.

Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, під час якого чотири заручники, утримувані у Смузі Гази, будуть звільнені, повідомляють Euronews.

Президент Абдель Фаттах ас-Сіссі, виступаючи в Каїрі, сказав, що пропозиція також включає звільнення деяких палестинських в'язнів і доставку гуманітарної допомоги в анклав.

Єгипет був ключовим посередником у перемовинах щодо ситуації у Смузі Гази разом з Катаром і Сполученими Штатами. Це вперше, коли президент Єгипту публічно запропонував такий план.

Наразі Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС не відповіли на пропозицію.