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Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Відповідно до пропозиції мають звільнити чотирьох заручників та кілька палестинських в'язнів і доставити в анклав гуманітарну допомогу.

Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі
Фото: EPA/UPG

Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, під час якого чотири заручники, утримувані у Смузі Гази, будуть звільнені, повідомляють Euronews.

Президент Абдель Фаттах ас-Сіссі, виступаючи в Каїрі, сказав, що пропозиція також включає звільнення деяких палестинських в'язнів і доставку гуманітарної допомоги в анклав.

Єгипет був ключовим посередником у перемовинах щодо ситуації у Смузі Гази разом з Катаром і Сполученими Штатами. Це вперше, коли президент Єгипту публічно запропонував такий план.

Наразі Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС не відповіли на пропозицію.

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  • Кілька днів тому стало відомо, що цього тижня в Катарі можуть відбутися перші з серпня переговори про припинення вогню в Газі. ХАМАС поки що участі не підтверджували. 
  • Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває вже понад рік, відколи терористи атакували ізраїльтян і взяли заручників. Після цього сторони мали лише одне тижневе перемир'я, під час якого обмінялися частиною утримуваних людей.
  • Окрім ХАМАС, Ізраїль веде боротьбу проти ліванської Хезболли, хуситів та іранських сил. 
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