У другому турі парламентських виборів Литви перемогли соціал-демократи

За результатами другого туру парламентських виборів Литви, який проходив вчора, 27 жовтня, перемогу здобула опозиційна Соціал-демократична партія (ЛСДП).

Як пише LRT, ця партія здобула усього 52 мандати і матиме найбільшу групу в майбутньому парламенті, значно випереджаючи своїх найближчих конкурентів.

На другому місці опинилася партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", яку очолює прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте. Вони отримали 28 місць у парламенті. Партія "Зоря Німану" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом здобула 20 мандатів, а "За литву" – 14.

В неділю у Литві обирали 63 депутатів Сейму в одномандатних округах. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і закрилися о 20:00.

Загалом у виборчих списках трохи більше 2 мільйонів осіб. За даними Центральної виборчої комісії (ВРК), у другому турі явка становила 41,31 відсотка (30,52 відсотка виборців проголосували на дільницях, ще 10,8 відсотка — достроково), що значно нижче, ніж у першому турі ( 52 відсотки).

Лідерка ЛСДП Вілія Блінкявічюте та голова демократів "За Литву" Саулюс Скверняліс повідомили, що обидві партії домовилися продовжити консультації щодо формування правлячої коаліції. Туди ж планують запросити Союз фермерів і "Зелених". Партія готова мати групу з восьми членів у Сеймі.

Щоб мати більшість, коаліція повинна отримати щонайменше 71 місце в Сеймі, що складається з 141 члена.