«Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», - наголосила місія Збройних сил Канади.

Канада передала партію бронетранспортерів в Україну.

Про це повідомила у соцмережі Х місія Збройних сил Канади на підтримку Сил безпеки України.

Фото: Х/ CAF with Ukraine БТРи для України

За інформацією канадської сторони, після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені у нашу державу.

«Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», - наголосила місія Збройних сил Канади.

Фото: Х/ CAF with Ukraine БТРи для України