Канада передала партію бронетранспортерів в Україну.
Про це повідомила у соцмережі Х місія Збройних сил Канади на підтримку Сил безпеки України.
За інформацією канадської сторони, після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені у нашу державу.
«Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», - наголосила місія Збройних сил Канади.
- У неділю стало відомо, що Україна отримає гуманітарну допомогу від Швеції - ідеться про понад ;10 млн.