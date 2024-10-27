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Канада передала Україні бронетранспортери

«Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», - наголосила місія Збройних сил Канади.

Канада передала Україні бронетранспортери
БТРи для України
Фото: Х/ CAF with Ukraine

Канада передала партію бронетранспортерів в Україну.

Про це повідомила у соцмережі Х місія Збройних сил Канади на підтримку Сил безпеки України.

БТРи для України
Фото: Х/ CAF with Ukraine
БТРи для України

За інформацією канадської сторони, після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені у нашу державу.

«Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», - наголосила місія Збройних сил Канади.

БТРи для України
Фото: Х/ CAF with Ukraine
БТРи для України

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