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У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів

Лідер опозиційної партії “Єдність – Національний рух” Тіна Бокучава заявила, що Центрвиборчком Грузії виконав брудне замовлення Іванішвілі.

У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
Вкид бюлетенів на одній із дільниці Грузії
Фото: Скріншот відео Transparency International Georgia

Партія експрезидента Михайла Саакашвілі “Єдність – Національний рух” не визнає результатів парламентських виборів. Про це заявила лідер партії Тіна Бокучава, передає Ехо-Кавказу. 

Центрвиборчком Грузії виконав брудне замовлення Іванішвілі. “Єдність – Національний рух” переходить у режим надзвичайної ситуації”, – заявила Бокучава на екстреному брифінгу.

Коаліція за зміни також не визнає вибори, повідомив на брифінгу її лідер Ніка Гварамія. За його словами, "Грузинська мрія" здійснює конституційний переворот.

“Схему фальсифікації виборів розшифровано, детальну інформацію про неї громадськість дізнається 27 жовтня. Вибори вкрадені. Це конституційний переворот, “Мрія” є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії. Ми розшифрували схему того, як було вкрадено вибори”, – каже Гварамія.

“Коаліція за зміни” та “Єдність – Національний рух” зайняли, за інформацією ЦВК, друге та третє місця на виборах. Вони тепер анонсують акції протесту.

Із заявами поки що не виступили ще дві партії, які, за інформацією ЦВК, подолали бар'єр у 5% – коаліція “Сильна Грузія” та партія екс-прем'єра “Гахарія за Грузію”.

Про невизнання підсумків виборів заявили й неурядові організації, які спостерігали за виборами.

Раніше голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі на брифінгу заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» набирає 52.99% голосів після підрахунку даних із 2206 дільниць (70.91% від загальної кількості).

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