Через негоду понад пів мільйона людей були змушені евакуюватися.

Кількість загиблих на Філіппінах від сильного тропічного шторму Трамі зросла щонайменше до 85, пише Bloomberg.

Більшість смертей від шторму зафіксували сталася на головному острові країни Лусон.

Через негоду понад пів мільйона людей були змушені евакуюватися.

Водночас країна готується до нового циклону та можливого повернення Трамі.

Повідомляється, що 41 особа вважається зниклою безвісти.

Згідно з попередніми оцінками, збитки, завдані сільському господарству та інфраструктурі, становили 378 мільйонів песо (6,5 мільйона доларів).

За даними філіппінського синоптика Pagasa, Trami може повернути назад до Філіппін безпосередньо перед тим, як вдарити по В’єтнаму через можливу взаємодію з іншим тропічним штормом під назвою Конг-Рей.