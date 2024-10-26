ЗМІ: кандидатом у президенти Польщі замість Сікорського партія висуне мера Варшави

Мера Варшави Рафала Тшасковського найімовірніше висунуть кандидатом на пост президента Польщі від "Громадянської платформи".

Як пише RMF FM, керівництво провладної партії вже прийняло рішення з цього приводу.

Видання зазначає, що рішення щодо кандидатури Рафала Тшасковського, а не міністра закордонних справ Радослава Сікорського прийняли через те, що глава МЗС має занадто "великий негативний електорат".

Йому буде важко завоювати голоси виборців-прихильників центристських та лівих поглядів. Це пояснюється тим, що він є політиком-консерватором та дуже "експресивними та лаконічно викладеними поглядами".

"Сікорський не цурався різко атакувати своїх опонентів – і це може піти йому на шкоду", – наголошують у виданні.

Також про це свідчать і опитування, згідно із якими Радослав Сікорський має набагато менше шансів у другому турі, ніж Рафал Тшасковський, тому мера Варшави мають оголосити кандидатом у президенти Польщі 7 грудня.

Після цього він негайно вирушить у передвиборче турне.