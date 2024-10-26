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ЗМІ: кандидатом у президенти Польщі замість Сікорського партія висуне мера Варшави

Рафал Тшасковський має більшу прихильність виборців, аніж глава польського МЗС. 

ЗМІ: кандидатом у президенти Польщі замість Сікорського партія висуне мера Варшави
Міський голова Варшави Рафал Тшасковський
Фото: EPA/UPG

Мера Варшави Рафала Тшасковського найімовірніше висунуть кандидатом на пост президента Польщі від "Громадянської платформи".

Як пише RMF FM, керівництво провладної партії вже прийняло рішення з цього приводу.

Видання зазначає, що рішення щодо кандидатури Рафала Тшасковського, а не міністра закордонних справ Радослава Сікорського прийняли через те, що глава МЗС має занадто "великий негативний електорат". 

Йому буде важко завоювати голоси виборців-прихильників центристських та лівих поглядів. Це пояснюється тим, що він є політиком-консерватором  та дуже "експресивними та лаконічно викладеними поглядами".

"Сікорський не цурався різко атакувати своїх опонентів – і це може піти йому на шкоду", – наголошують у виданні. 

Також про це свідчать і опитування, згідно із якими Радослав Сікорський має набагато менше шансів у другому турі, ніж Рафал Тшасковський, тому  мера Варшави мають оголосити кандидатом у президенти Польщі 7 грудня.

Після цього він негайно вирушить у передвиборче турне.

  • Президентські вибори в Польщі відбудуться навесні наступного року. Термін повноважень Анджея Дуди закінчується в серпні 2025 року. Наразі єдиним офіційним кандидатом є Славомір Менцен від Конфедерації. 
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на пост президента.
  • За результатами нещодавно проведеного опитування у Польщі найбільшу підтримку отримав мер Варшави Рафал Тшасковський.
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