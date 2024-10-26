Байден офіційно вибачився перед корінним населенням за політику примусової асиміляції

Президент США Джо Байден під час зустрічі з представниками спільноти індіанців ріки Гіла в Аризоні пішов на історичний крок, попросивши у корінного населення вибачення за систему шкіл-інтернатів для асиміляції дітей.

Як пише Deutsche Welle, Байден офіційно визнав неприпустимою політику, якої Сполучені Штати дотримувалися упродовж півтора століття - з 1819 до 1970 року. У цей період близько 18 тисяч дітей-індіанців були насильно відібрані у своїх батьків та розміщені у спеціальних закладах, де зазнавали знущань у спробі стерти їхню культурну ідентичність.

Згідно з офіційними даними, в інтернатах померли 973 дитини, проте цифри можуть бути набагато більшими. Ті, хто вижили, змушені були зрікатися своєї релігії та мови під страхом насильства.

Губернатор спільноти індіанців ріки Гіла Стівен Льюїс прийняв вибачення Байдена та заявив, що "жоден інший президент чи віцепрезидент не зробив за час перебування на посаді більше для корінних американців".