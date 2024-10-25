Шольц хоче, аби ЄС та Індія уклали угоду про вільну торгівлю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, аби ЄС та Індія уклали угоду про вільну торгівлю.

Про це він сказав на пресконференції у Нью-Делі після зустрічі з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді, пише DW.

Шольц сказав, що Німеччина - найважливіший торговий партнер Індії у Євросоюзі, і він виступає за розширення торговельних зв'язків з Нью-Делі.

«Як канцлер я, зокрема, виступаю за укладення амбітної угоди про вільну торгівлю між Індією та Європейським Союзом. Усі сторони виграють від цього, і ми повинні прагнути того, щоб нарешті домогтися прогресу на цьому напрямку», - заявив німецький канцлер.

Він додав, що є прогрес у залученні кваліфікованих співробітників з Індії в Німеччину, особливо – «у тих галузях, де вони нам найоперативніше потрібні, - чи то медицина, догляд за хворими, чи то IT-сектор».

«Наша мета - залучити ще більше кваліфікованих працівників із вашої країни до Німеччини», - сказав Шольц.