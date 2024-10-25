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Шольц хоче, аби ЄС та Індія уклали угоду про вільну торгівлю

За словами канцлера, Німеччина - найважливіший торговий партнер Індії у Євросоюзі.

Шольц хоче, аби ЄС та Індія уклали угоду про вільну торгівлю
зустріч Олафа Шольца і Нарендри Моді у Ньою-Делі (Індія)
Фото: Х/Narendra Modi

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, аби ЄС та Індія уклали угоду про вільну торгівлю.

Про це він сказав на пресконференції у Нью-Делі після зустрічі з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді, пише DW.

Шольц сказав, що Німеччина - найважливіший торговий партнер Індії у Євросоюзі, і він виступає за розширення торговельних зв'язків з Нью-Делі.

«Як канцлер я, зокрема, виступаю за укладення амбітної угоди про вільну торгівлю між Індією та Європейським Союзом. Усі сторони виграють від цього, і ми повинні прагнути того, щоб нарешті домогтися прогресу на цьому напрямку», - заявив німецький канцлер.

Він додав, що є прогрес у залученні кваліфікованих співробітників з Індії в Німеччину, особливо – «у тих галузях, де вони нам найоперативніше потрібні, - чи то медицина, догляд за хворими, чи то IT-сектор».

«Наша мета - залучити ще більше кваліфікованих працівників із вашої країни до Німеччини», - сказав Шольц.

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