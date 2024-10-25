ЄС відреагував на інформацію про появу військ КНДР у Росії

Блок глибоко стурбований цією ситуацією і рішуче засуджує поглиблення військової співпраці та постачання зброї між КНДР і Росією.

Європейський Союз глибоко стурбований інформацією про те, що КНДР надсилає свої війська для участі у війні Росії проти України.

Про це йдеться у заяві глави євродипломатії Жозепа Борреля, ідеться на сайті представництва Євросоюзу в Україні.

«Це було б серйозним порушенням міжнародного права, у тому числі найбільш фундаментальних принципів Статуту ООН. Подібний односторонній ворожий акт з боку КНДР мав би серйозні наслідки для європейського та світового миру й безпеки. Такий розвиток подій вкотре демонструє, як Росія поширює нестабільність та ескалацію в регіоні й по всьому світу», - вважає Високий представник ЄС.

Блок також рішуче засудив поглиблення військової співпраці та постачання зброї між КНДР і Росією, адже вони грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН. Євросоюз також закликав Північну Корею припинити підтримку незаконних воєнних дій РФ.

На думку Борреля, така співпраця між обома державами показує, що Росія не є «щиро зацікавленою у справедливому, всеосяжному та тривалому мирі».

«Навпаки, Росія продовжує ескалацію та відчайдушно шукає будь-якої підмоги для своєї війни, у тому числі від тих, хто серйозно підриває світовий мир і безпеку», - наголосив Високий представник.

ЄС також відреагував на «тривожну зміну позиції» щодо денуклеаризації КНДР, яку висловив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. «Росія відмовляється від своїх ключових зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), зокрема щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Вона також порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, прийняті за її ж підтримки. Таким чином Росія нехтує своїми зобов’язаннями як постійний член Ради Безпеки та як країна-член ООН. Відповідно до ДНЯЗ, КНДР не може і ніколи не матиме статусу країни, що володіє ядерною зброєю», - наголосив Боррель.