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Нідерланди підтвердили присутність військових КНДР на території Росії

Росія не спростувала попередні заяви США про те, що Північна Корея відправила війська до РФ, і Захід розцінює цей крок як значну ескалацію війни. 

Нідерланди підтвердили присутність військових КНДР на території Росії
Кім Чен Ин та війська КНДР (ілюстративне фото)
Фото: Defense Express

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що розвідка підтверджує, що Росія стягнула щонайменше 1500 військових із Північної Кореї для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми припускаємо, що війська будуть в основному розгорнуті в Курську і у їх складі будуть переважно спеціальні підрозділи північнокорейської армії», - сказав Брекельманс.

Він додав, що перше розгортання було способом для Росії випробувати північнокорейські війська і оцінити міжнародну реакцію.

Росія не спростувала попередні заяви США про те, що Північна Корея відправила війська до Росії, і Захід розцінює цей крок як значну ескалацію війни. 

  • Раніше міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав війська КНДР, направлені до Росії для війни проти України, "найманцями-гарматним м'ясом". Він звинуватив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у тому, що він "продав" свою армію.
  • Тим часом Пентагон і НАТО також заявили, що мають докази перебування військових КНДР у Росії. А головний розвідник України Кирило Буданов вважає, що Північна Корея допомагає Росії в обмін на ядерні технології і гроші.
  • Президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
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