Нідерланди підтвердили присутність військових КНДР на території Росії

Росія не спростувала попередні заяви США про те, що Північна Корея відправила війська до РФ, і Захід розцінює цей крок як значну ескалацію війни.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що розвідка підтверджує, що Росія стягнула щонайменше 1500 військових із Північної Кореї для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми припускаємо, що війська будуть в основному розгорнуті в Курську і у їх складі будуть переважно спеціальні підрозділи північнокорейської армії», - сказав Брекельманс.

Він додав, що перше розгортання було способом для Росії випробувати північнокорейські війська і оцінити міжнародну реакцію.

Росія не спростувала попередні заяви США про те, що Північна Корея відправила війська до Росії, і Захід розцінює цей крок як значну ескалацію війни.