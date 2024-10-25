Нідерланди підтвердили присутність військових КНДР на території Росії

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що розвідка підтверджує, що Росія стягнула щонайменше 1500 військових із Північної Кореї для участі у війні проти України.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми припускаємо, що війська будуть в основному розгорнуті в Курську і у їх складі будуть переважно спеціальні підрозділи північнокорейської армії», - сказав Брекельманс.
Він додав, що перше розгортання було способом для Росії випробувати північнокорейські війська і оцінити міжнародну реакцію.
Росія не спростувала попередні заяви США про те, що Північна Корея відправила війська до Росії, і Захід розцінює цей крок як значну ескалацію війни.
- Раніше міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав війська КНДР, направлені до Росії для війни проти України, "найманцями-гарматним м'ясом". Він звинуватив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у тому, що він "продав" свою армію.
- Тим часом Пентагон і НАТО також заявили, що мають докази перебування військових КНДР у Росії. А головний розвідник України Кирило Буданов вважає, що Північна Корея допомагає Росії в обмін на ядерні технології і гроші.
- Президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.