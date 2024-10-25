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США отримають 102 млн доларів компенсації за аварію судна в порту Балтимора

Сінгапурські компанії поки відшкодують вартість робіт з розчистки акваторії від уламків.

США отримають 102 млн доларів компенсації за аварію судна в порту Балтимора
Фото: BBC

Власники та оператори вантажного судна, яке у березні зруйнувало міст у порту Балтимора, внаслідок чого загинули шестеро осіб, погодилися заплатити уряду США компенсацію.

Як пише Reuters, дві сінгапурські компанії надішлють на федеральні рахунки 102 мільйони доларів. Ці гроші мають покрити витрати бюджету на організацію робіт з ліквідації наслідків кораблетрощі. 

Для того, щоб прибрати уламки мосту та відновити доступ до порту, США довелося залучити понад 2 тисячі осіб та 56 урядових та місцевих організацій. Загальна вага вивезених уламків оцінюється у 50 тисяч тонн.

Вартість відновлення мосту набагато перевищує суму компенсації: у штаті Меріленд його планують відбудувати до осені 2028 року за 1,9 мільярда доларів. Уряд штату подав до компаній окремий позов на цю суму, який поки розглядається у суді. 

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