The Times: Ізраїль відклав удар по Ірану після витоку розвідданих США

Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю під час авіашоу до Дня незалежності Ізраїлю, 26 квітня 2023 року.

Ізраїль відклав свій удар у відповідь на ракетну атаку Ірану через витік потенційно конфіденційної військової інформації зі США минулого тижня, пише The Times.

Витік інформації виявив глибокі плани Ізраїлю відповісти на залп з майже 200 іранських балістичних ракет, випущених проти нього на початку цього місяця, що стало помстою Тегерана за атаки Ізраїлю на його близькосхідні проксі-групи.

Надсекретний документ був опублікований на проіранському телеграм-каналі минулої п’ятниці, і, схоже, є оцінкою США ймовірної відповіді Ізраїлю на основі супутникових знімків та інших розвідувальних даних.

У ньому згадувалися Golden Horizon і Rocks, дві ізраїльські балістичні ракети повітряного базування.

Ізраїль стурбований, що витік інформації може допомогти Ірану передбачити певні моделі атак.

“Витік американських документів затримав атаку через необхідність змінити певні стратегії та компоненти. Відплата буде, але це займе більше часу, ніж передбачалося”, — повідомило джерело в розвідці, обізнане з ізраїльськими обговореннями.