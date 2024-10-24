Сенатор Грем вважає, що ізраїльсько-саудівська угода можлива до кінця року

Республіканець переконаний, що її потрібно досягнути ще за часів президенства Джо Байдена.

Угода про нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією може бути досягнута до кінця року.

Про це заявив сенатор-республіканець США Ліндсі Грем після розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише Reuters.

Грем заявив, що Нетаньягу підтримує роботу над угодою, додавши, що наступна адміністрація США навряд чи зможе забезпечити достатню кількість голосів у Конгресі для угоди.

“Я думаю, що час зробити це ‒ під наглядом Байдена”, ‒ сказав Грем.

За його словами, віцепрезидентка Камала Гарріс “набагато більше прив'язана до лівих” і не виявляла інтересу до роботи над такою угодою, але Байден був зацікавлений у ній і може мобілізувати необхідні голоси демократів. Він підкреслює, шо демократи не захочуть підтримати Трампа, якщо він виграє вибори, а ініціатива перенесеться на наступний рік.

Нормалізація ізраїльсько-саудівських відносин ознаменувала б розширення “Авраамських угод”, укладених, коли Трамп був при владі. Угоди призвели до нормалізації відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Марокко та Суданом.

Адміністрація Байдена працювала над досягненням угоди про нормалізацію відносин між двома країнами, яка включала б гарантії безпеки США для держави Перської затоки Саудівської Аравії, серед інших двосторонніх угод між Вашингтоном та Ер-Ріядом, але ці зусилля зайшли в глухий кут після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня .

Аналітики кажуть, що угоду про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією буде важко досягти без чіткого шляху до створення незалежної палестинської держави, проти якої виступає більшість ізраїльтян. Грем переконаний, що можна знайти рішення для забезпечення створення суверенної держави в Палестині, яка була б демілітаризована і не могла б загрожувати Ізраїлю.

Сенатор додав, що існує “ширший простір” для припинення вогню в Лівані, враховуючи атаки Ізраїлю на лідерів “Хезболли”, але забезпечення міцного миру в регіоні також потребує плану відновлення Смуги Гази після війни та Західного берега, що, за його словами, має бути реалізовано Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами.

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня загинуло близько 1200 осіб, ще 253 були взяті в заручники. Наступ у відповідь Ізраїлю спустошив Газу, вбивши понад 42 500 палестинців.