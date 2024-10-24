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ЦАХАЛ заявив про ураження низки об’єктів “Хезболли” із виробництва зброї

Йдеться про об'єкти у Бейруті, розташовані поміж цивільної інфраструктури.

ЦАХАЛ заявив про ураження низки об’єктів “Хезболли” із виробництва зброї
Фото: IDF

Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження низки об’єктів “Хезболли” із виробництва зброї під час нічних ударів по опорному пункті угруповання у південному районі Бейрута.

Про це пише The Israel Times.

“Винищувачі ВПС протягом ночі нанесли точні удари на основі розвідувальної інформації по кількох об’єктах зберігання та виробництва зброї, що належать терористичній організації “Хезболла” в районі Дахієх у Бейруті”, ‒ йдеться у заяві військових.

ЦАХАЛ зазначає, що всі збройові заводи “були розташовані під і всередині цивільних будівель у центрі цивільного району”.

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Ізраїль підкреслює, що це ще один приклад “цинічної експлуатації “Хезболлою” цивільного населення Лівану та цивільних об’єктів як живого щита”.

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